Miguel Crespo dá vitória dramática ao Fenerbahçe, de Jorge Jesus

O Fenerbahçe segue na vice-liderança do campeonato turco, com menos seis pontos do que o líder Galatasaray.

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, bateu este sábado em casa o Ankaragucu, por 2-1, chegando à vitória na reta final da partida da 29.ª ronda da Liga turca, por intermédio do português Miguel Crespo.

O avançado gambiano Ali Sowe adiantou os visitantes aos 80, mas o Fenerbahçe não se entregou e conseguiu a cambalhota no marcador já perto do final do encontro com golos do inevitável Enner Valência, aos 86, e do criativo Miguel Crespo, aos 90+6.

Com a vitória, o Fenerbahçe segue em segundo com 60 pontos nas 27 jornadas que disputou, menos seis pontos do que o líder Galatasaray que jogou os mesmos 27 jogos, e com mais cinco pontos do que o Besiktas, que também conta com 27 partidas jogadas.