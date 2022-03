Miguel Crespo assiste para triunfo agónico do Fenerbahçe

Num duelo importante para a luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à Champions, a equipa de Istambul venceu o Konyaspor com um golo aos 89' de Pelkas (ex-Vitória de Setúbal) a passe do português

Miguel Crespo foi determinante para o triunfo do Fenerbahçe sobre o Konyaspor, por 2-1. Titular, o antigo jogador do Estoril fez a assistência para Pelkas operar a reviravolta no marcador aos 89'. Lançado ao intervalo para o lugar de Ozil, o antigo atacante do Vitória de Setúbal deu a vitória ao Fenerbahçe, que esteve em desvantagem desde os 35'. Cumpridas 30 jornadas, a formação de Istambul é terceira na liga turca a dois pontos do adversário deste domingo.