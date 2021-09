Mercado ainda a mexer: reforço para o Olympiacos de Pedro Martins

Redação com Lusa

Garry Rodrigues, internacional cabo-verdiano, deixa os sauditas do Al-Ittihad.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, anunciou este sábado a contratação por três épocas do futebolista internacional cabo-verdiano Garry Rodrigues, que deixou os sauditas do Al-Ittihad.

Os campeões gregos de futebol reforçam o ataque com o extremo de 30 anos, nascido em Roterdão, com o atleta a regressar à Grécia, país onde já tinha jogado ao serviço do PAOK, entre 2015 e 2017.

Antes, dividiu a formação entre o Feyenoord e o Real Massamá, passando depois também por Dordrecht (Países Baixos), Levski Sófia (Bulgária), Elche (Espanha), Galatasaray e Fenerbahçe (Turquia), e pela Arábia Saudita, numa experiência pouco feliz.

Agora, o jogador com 32 internacionalizações AA (seis golos) por Cabo Verde embarca numa nova aventura, no plantel do técnico luso e ao lado dos portugueses Ruben Semedo e Rony Lopes.