"Mensagem de Diogo Jota a Klopp": em Inglaterra já fazem pedido ao treinador

Exibição com a camisola de Portugal põe o português a reclamar oportunidade no dérbi de sábado entre Liverpool e Everton.

Diogo Jota substituiu Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal com a Suécia e conseguiu fazer esquecer o CR7, bisando e assistindo no triunfo por 3-0 da Seleção frente aos nórdicos.

Uma exibição de gala do avançado, de 23 anos, este verão contratado pelo Liverpool, ao Wolverhampton, destacada também em terras de Sua Majestade.

Desde a primeira hora muito elogiado por Jurgen Klopp, que considera que o português tem qualidades e características que encaixam na perfeição no estilo de jogo dos "reds", Diogo Jota já conta com quatro jogos e um golo pelos campeões ingleses. No sábado, às 12h30, o Liverpool vai a Goodison Park disputar o dérbi com o Everton, líder cem por cento vitorioso na Premier League. E apesar da forte concorrência do trio Salah, Firmino e Mané, já se fala que o português pode merecer uma oportunidade no onze.

Num artigo assinado por Dan Kay no "Liverpool Echo", pode ler-se: "Diogo Jota mandou a Klopp uma mensagem para as escolhas do dia do dérbi, ao bisar e assistir na vitória de Portugal sobre a Suécia. O avançado já impressionara desde que foi contratado ao Wolves, marcando um golo de belo efeito na estreia contra o Arsenal, em Anfield. Foi também o melhor dos 'reds' na derrota por 7-2 ante o Aston Villa e manteve a boa forma pelo seu país, dando que pensar a Klopp antes do jogo de sábado, à hora do almoço, com o líder Everton, em Goodison Park."