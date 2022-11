Melhor marcador da Liga do Cazaquistão é português e sagrou-se campeão

Pedro Eugénio, extremo português do Astana, marcou na última jornada da Liga do Cazaquistão - foi o melhor marcador da prova, com 18 golos - e sagrou-se campeão cazaque.

Pedro Eugénio, extremo português do Astana, sagrou-se este domingo campeão cazaque, após ter marcado o primeiro golo da vitória forasteira da sua equipa frente ao Shakhter Karagandy (3-2), na última jornada do campeonato.

O extremo, de 32 anos, foi mesmo o melhor marcador da Liga do Cazaquistão, com 18 golos marcados, e em Karagandy marcou de grande penalidade, aos 27 minutos.

Com formação dividida entre Farense, Sporting e Benfica, Pedro Eugénio ainda passou pelo Messinense, Louletano e novamente pelos leões de Faro, desta vez ao serviço da equipa principal, antes de partir para a Bulgária, em 2012.

Acabaria por regressar mais uma vez à cidade onde nasceu na temporada 2013/14, antes de regressar ao país da Europa do Leste, com uma passagem pela Turquia pelo meio. Em 2020, partiu para o Cazaquistão, passando por dois emblemas mais modestos até ingressar no Astana, no ano passado.

