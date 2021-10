"Melhor central do mundo? Van Dijk e Rúben Dias são os meus rapazes"

Rúben Dias, central do Manchester City

Central português diz ser fã dos jogadores de Liverpool e Manchester City, respetivamente.

José Fonte, central português do Lille e da Seleção Nacional, em entrevista à talkSPORT, falou sobre o "companheiro" de posição Rudiger e sobre que jogadores considera serem os melhores centrais do mundo.

"Gostei muito de ver o Rudiger. Está em grande forma, é a realidade, mas é muito subjetivo dizer quem é o melhor no momento ou o melhor do mundo. É ótimo ver que ele teve uma grande temporada e que está a jogar o seu melhor futebol desde que chegou à Premier League", começou por afirmar o experiente internacional português, sendo depois desafiado a dizer quem é, na sua opinião, o melhor central do mundo.

"Todos têm a sua opinião de quem é o melhor. Sou um grande fã de Virgil [van Dijk] e [Rúben] Dias. São os meus rapazes", revelou.