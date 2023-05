Melbourne Victory anuncia saída de Nani

Jogador português, recorde-se, recupera de uma rotura de ligamentos

Nani já não é jogador do Melbourne Victory, anunciou esta quarta-feira o clube australiano. Recorde-se que o jogador português recupera de uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em janeiro.

O extremo deixa assim o emblema australiano com apenas 10 jogos disputados, não tendo apontado qualquer golo.

Antes de chegar ao Melbourne Victory, Nani, 36 anos, representou Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lázio, Orlando City e Veneza.

