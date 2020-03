Médio do City atira-se a Bruno Fernandes: "Toquei na bola e ele caiu a gritar"

Ilkay Gundogan, médio dos "citizens", falou em "frustração" por causa do lance que deu origem ao primeiro golo do Manchester United.

O Manchester United saiu do dérbi com o City com os três pontos no bolso, ao vencer por 2-0 em Old Trafford, numa partida em que Bruno Fernandes voltou a evidenciar-se, com uma assistência primorosa para o primeiro golo do encontro.

O médio português bateu um livre que desmarcou Martial, num lance que, de acordo com Ilkay Gundogan, deixou os jogadores do Manchester City "frustrados".

"Houve frustração com o livre que deu origem ao golo. Não foi falta, de todo. Só toquei na bola e ele [Bruno Fernandes] caiu no relvado, a gritar. Nem sei se o árbitro viu ou se só teve um 'feeling' sobre se era falta", afiançou o médio alemão, citado pelo The Guardian.

"Foi muito desapontante, para ser honesto, porque estive envolvido no lance e sofrer o golo logo depois foi muito duro", finalizou Gundogan.