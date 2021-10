Mbappé sobre Nuno Mendes: "Conhecia do Football Manager, é extraordinário"

Mbbapé mostrou-se muito agradado com Nuno Mendes, contratação do PSG no último mercado de transferências.

Nuno Mendes chegou ao PSG no último dia do mercado de transferências e, sensivelmente um mês depois, já conquistou uma das grandes figuras do clube parisiense: Kylian Mbappé. O avançado francês disse que não conhecia bem o internacional português, mas que se trata de um jogador "extraordinário".

"É um jovem extraordinário. Não o conhecia bem, apenas do Football Manager [videojogo de futebol], por causa dos talentos a seguir. O que ele faz é magnífico", admitiu Mbappé numa entrevista à RMC Sport.