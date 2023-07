Mbappé coloca Bernardo Silva em "stand by": o ponto de situação no PSG

O jornal AS avança que o PSG não vai avançar pelo internacional português, que continua sem renovar no Manchester City, nem por um novo avançado sem primeiro resolver o futuro de Mbappé.

Apontado há vários meses como um alvo do PSG para este mercado, Bernardo Silva continua sem renovar com o Manchester City - tem mais dois anos de contrato - e, de acordo com o jornal AS, o campeão francês colocou esse negócio em "stand by" enquanto não resolve o futuro de Kylian Mbappé.

Da mesma forma que não pode avançar já por um novo avançado, depois de ter chegado a um princípio de acordo com Dusan Vlahovic, da Juventus, o PSG não está em condições de investir 70 milhões de euros na contratação do internacional português, devido ao fair-play financeiro da UEFA.

Nesse sentido, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, terá definido o último dia de julho como a nova data limite para Mbappé decidir se renova contrato - o seu vínculo atual expira em 2024 e o clube não aceita perdê-lo a custo zero - ou se será vendido no mês de agosto.

Caso seja obrigado a vender o avançado francês, o emblema parisiense espera receber 200 milhões de euros e, caso encaixe esse valor, já estaria em condições de realizar duas grandes contratações, sendo uma delas Bernardo Silva.

Recorde-se que o PSG já investiu mais de 100 milhões de euros no presente mercado, anunciando Lucas Hernández (ex-Bayern), Milan Skriniar (ex-Inter), Manuel Ugarte (ex-Sporting), Lee Kang-in (ex-Maiorca) e Cher Ndour (ex-Benfica) como reforços.