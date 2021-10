Luís Maximiano interessa ao Barcelona, refere o Mundo Deportivo

Max, guarda-redes do Granada, em ação contra um clube potencial interessado

Jovem keeper português (ex-Sporting) poderá ser uma aposta de futuro. Cláusula de rescisão imposta pelo Granada está cifrada em 25 milhões de euros

Ainda que esteja a dar os primeiros passos na La Liga, ao serviço do Granada, o guardião português Luís Maximiano é já um dos alvos do Barcelona para a próxima temporada, segundo escreve o jornal desportivo catalão Mundo Deportivo.

Os responsáveis do clube da Catalunha preparam-se, segundo o órgão de comunicação social, para reformular a oferta na posição de forma a preparar a sucessão a longo prazo do dono da baliza Ter Stegen, tendo planeadas as saídas de Neto e Iñaki Pen.

O Mundo Deportivo nota ainda que os olheiros do Barcelona têm, desde há dois anos, feito relatórios sobre os desempenhos de Max desde quando este estava ao serviço da equipa do Sporting. O acompanhamento prossegue, agora, em Granada.

Em agosto, Max vinculou-se ao Granada por quatro épocas (até 2025), substituindo o compatriota Rui Silva, rumado ao Bétis, e tem sido o habitual titular da formação espanhola. Max tem uma cláusula de rescisão cifrada em 25 milhões de euros.