Max apresentado em Espanha: "O Granada encaixa com as minhas ambições"

Guardião luso vai enveredar a camisola número 1 no emblema do principal campeonato de Espanha. Legado de Rui Silva não traz maior responsabilidade

Saído do Sporting, a troco de 5 milhões de euros, rumo à La Liga, o guarda-redes português Luís Maximiano assumiu, esta quarta-feira, na apresentação oficial no Granada, que escolheu o clube espanhol pelo nível de desenvolvimento e aspiração e por querer prosseguir a evolução entre os postes.

"Estou muito contente por estar aqui. Falaram-me muito bem do clube, que está a crescer no futebol espanhol. Encaixa com as minhas ambições. Quero continuar a crescer aqui e poder ajudar o clube", afirmou Max, perante os jornalistas espanhóis.

Aos 22 anos de idade, e após uma década a envergar o leão ao peito, o guardião luso, que terá a primeira experiência fora de Portugal, assumiu que, pese embora sair de Alvalade fora uma decisão "difícil" de tomar, chegou a altura de mudar-se para outra paragem.

"Venho de um grande clube, mas era o momento de virar a página e abraçar um novo desafio. A decisão foi difícil, mas gostei do projeto que o Granada me propôs. Agora, espero que o treinador confie em mim", referiu Max, habitual suplente de Adán.

O guarda-redes, novo número 1 do Granada, foi contratado para colmatar a saída do colega de posição Rui Silva, que rumou ao Bétis. Alvo de comparações, Max assegurou não sentir maior responsabilidade pelo legado do compatriota e que será igual a si mesmo.

"A comparação é normal. Temos de estar preparados encarar com normalidade. Não terei mais pressão devido às expectativas das pessoas. Não venho para aqui para substituir ninguém, quero fazer a minha própria história, que será diferente", completou Max, durante a apresentação oficial no Granada.