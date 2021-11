Matty Cash, nascido em Inglaterra, escolheu a Polónia e deixou elogios a Paulo Sousa

Lateral de 24 anos, que atua no Aston Villa, é filho de mãe polaca

Nasceu em Inglaterra, mas pode somar as primeiras internacionalizações com a Polónia nesta dupla jornada de qualificação. Matty Cash escolheu a seleção de Paulo Sousa e deixou elogios ao selecionador português.

"O novo presidente da federação e o treinador queriam as coisas feitas rapidamente e tentaram acelerar o processo. Uns dias antes de eu ir à embaixada da Polónia, o Paulo Sousa ligou-me e pediu-me para conversámos. Foi muito bom, falámos de táticas e da forma de jogar, e eu acho que consigo encaixar a 100 por cento", afirmou o lateral do Villa, em entrevista ao The Guardian.

Atrás de Inglaterra no grupo de qualificação, a Polónia defronta as seleções de Andorra e Hungria à procura de um lugar no campeonato do Mundo do Catar.