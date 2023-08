Matheus Pereira com lesão ligamentar, desfalca o Cruzeiro de Pepa

Na primeira titularidade o avançado ex-Sporting sofreu lesão complicada

Na primeira vez que foi titular pelo Cruzeiro, ao comando de Pepa, Matheus Pereira sofreu uma lesão ligamentar que o afastará dos relvados durante mais de um mês.

O luso-brasileiro, antigo jogador do Sporting e do Chaves, sofreu lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo, segundo os exames efetuados pelo Cruzeiro. Foi no fim de semana, contra o Botafogo, partida na qual Tiquinho Soares, do rival, sofreu curiosamente uma lesão semelhante.

Matheus Pereira não será operado, mas deverá ficar cerca de cinco semanas de fora.

O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Pereira foi submetido a exames que constataram lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo.



O tratamento indicado para o caso é conservador, ou seja, sem necessidade cirúrgica. O atleta já iniciou a... pic.twitter.com/Dt7OiL6B2a - Cruzeiro (@Cruzeiro) August 8, 2023

