Médio português destacou a intensidade do treinador espanhol.

Matheus Nunes, médio internacional português do Wolverhampton, sublinhou, em declarações à Eleven, o trabalho realizado por Julen Lopetegui no comando da equipa inglesa.

"Diria que, com todos os treinadores que estiveram aqui - o míster Bruno [Lage], o míster Steve [Davis] e Julen [Lopetegui] - sempre me dei bem, sempre tentei fazer o melhor que eles me pediam. Acho que o Julen tem uma forma mais agressiva de trabalhar. É mais incisivo naquilo que ele quer, é mais intenso na maneira dele de viver o dia-a-dia e acho que isso fazia-nos falta no momento em que ele chegou, porque acho que a nossa equipa estava um pouco perdida... Diria até quebrada", afirmou o ex-jogador do Sporting.

"Temos muitos jogadores, individualmente, muito bons, mas está um ali, outro aqui... As peças não se encaixavam. E ele, com a maneira dele intensa de viver, foi colocando isso na nossa cabeça também - esse "desespero" -, porque era aquilo que nós precisávamos. Nós estávamos em último lugar quando ele chegou e, aos poucos, fomos melhorando. Acho que isso está à vista de toda a gente e graças a Deus, conseguimos a manutenção", disse ainda.

Matheus Nunes, 24 anos, realizou 39 jogos e marcou um golo na época de estreia pelo Wolverhampton.