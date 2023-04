Vários companheiros reagiram ao golo do médio na receção do Wolverhampton ao Chelsea.

Matheus Nunes estreou-se a marcar na Premier League e logo com um golaço que deu a vitória ao Wolverhampton na receção ao Chelsea, jogo da ronda 30. "Há momentos que não se conseguem descrever em palavras. Faltam oito finais", escreveu o médio internacional português nas redes sociais, como reação ao momento vivido na tarde de sábado.

As reações foram muitas, entre companheiros de Seleção e jogadores com quem privou no balneário do Sporting. "Só precisavas de falar comigo", escreveu Pedro Gonçalves. "Que jogador", reagiu Porro, agora adversário no Tottenham. Bruno Fernandes, Otávio e Nuno Mendes também não ficaram indiferentes: "Que golaço", elogiaram.