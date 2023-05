Matheus Nunes: "Para ser sincero, ainda não mostrei nada. Quem me conhece bem..."

Médio português espera protagonizar melhores exibições no futuro. Destaca o trabalho de Julen Lopetegui.

Matheus Nunes cumpre a primeira temporada ao serviço do wolverhampton, depois de contratado ao Sporting, mas espera mostrar muito mais no futuro.

"Para ser sincero, ainda não mostrei nada. Vou ser muito honesto, quem me conhece bem sabe disso, ainda não fiz nada. Quero mostrar tudo aquilo em que tenho trabalhado, estou certo de que no próximo ano vão ver o melhor de mim. Foi um ano de aprendizagem, não esperava que fosse assim quando cheguei. Temos muita qualidade enquanto equipa, mas não o mostrámos. Para mim, tudo mudou com a chegada do novo treinador, tivemos uma mudança", afirmou. Julen Lopetegui, recorde-se, rendeu Bruno Lage no comando técnico no decorrer da época.

"Ele é muito intenso no modo como trabalha e como quer as coisas feitas. Muito certo das suas ideias, trouxe também de volta a ligação entre os jogadores e os adeptos. Ele é mesmo o que precisávamos, foi muito bom desde que ele chegou", afirmou o médio internacional português, encantado com a experiência na Premier League. "Estou mais feliz, creio que todos conseguem ver isso. Vou para os jogos com um sentimento diferente. Não joguei de forma tão consistente como gostaria, mas acontece, também me aconteceu no Sporting", rematou, numa entrevista ao site do Wolverhampton.

O jogador de 24 anos realizou 37 jogos pelo clube inglês, tendo um golo e uma assistência.