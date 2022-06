Matheus Clemente troca Felgueiras por clube na Bulgária

Ingressa num clube da primeira divisão da Bulgária.

Matheus Clemente, médio de 24 anos que na temporada passada alinhou no Felgueiras, da Liga 3, chegou acordo e assinou contrato com o PFC Cherno More Varna.

Clemente, que também conta passagens por Paços de Ferreira, Olhanense e Famalicão, ingressa num clube da primeira divisão da Bulgária.

Para o mesmo clube segue outro médio, no caso Mimito Biai, guineense que alinhava na Académica.