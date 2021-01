Marselha volta a perder e Villas-Boas reage: "Gostaria de pedir desculpa aos adeptos"

André Villas-Boas vive um mau momento à frente do Marselha. Três dias depois da derrota por 2-1 frente ao Paris Saint-Germain na Supertaça de França, a equipa do treinador português perdeu em casa para o então penúltimo classificado Ligue 1, o Nimes (1-2).

Com uma vitória nos últimos sete jogos e assinando mais uma má exibição este sábado, na 20.ª jornada da Ligue 1, o Marselha vive um mau momento. Perante isto, André Villas-Boas surgiu em público a pedir desculpa aos adeptos.

"Na segunda parte não estivemos bem. A derrota é muito pesada e gostaria de pedir desculpa aos adeptos. Corremos o risco de perder o comboio com as equipas que estão na liderança da classificação. No primeiro tempo não houve muita vontade. Esta noite, estou decepcionado com o comportamento dos jogadores", afirmou.

"Fala-se muito do Villas-Boas, mas são os jogadores que têm de parar de fazer m... Hoje fizemos isso e perdemos"

A queixa sobre o desempenho dos futebolistas foi , todavia, bem recebida pelo central espanhol Álvaro González, que saiu em defesa do treinador português. "É preciso respeitar a camisola, o que nos está a faltar é continuar a correr e lutar em campo. Não fizemos nada disso. Fala-se muito do Villas-Boas, mas são os jogadores que têm de parar de fazer m... Hoje fizemos isso e perdemos. Precisamos de ser mais ambiciosos", disse em entrevista ao Telefoot.

O Marselha, que tem dois jogos em atraso, segue na sexta posição da Ligue 1, com 32 pontos, menos oito do que o Lyon, líder, que no domingo joga com o Metz.