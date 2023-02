Marselha satisfeito com Vitinha: "É difícil contratar um jovem atacante talentoso"

Javier Ribalta, diretor desportivo do clube francês, fala da maior contratação da história do clube

O diretor desportivo do Marselha, Javier Ribalta, está satisfeito com a transferência recorde do clube, Vitinha, recrutado ao Braga por 32 milhões de euros.

Em três jogos pelos franceses o atacante luso ainda não marcou, mas Ribalta vê-o como um projeto de futuro, não se preocupando com o arranque sem golos: "Estamos felizes, porque ele escolheu vir para nós. Depois disso, as negociações, quando também se tem clubes ingleses atrás do jogador, são complicadas, nada fáceis. Mas, no final, fizemos um bom recrutamento. Assinámos um jovem atacante e, neste momento, se olharmos para o mercado, é muito difícil assinar um jovem atacante talentoso", começou por dizer em entrevista à Téléfoot.

"No início estávamos à procura de uma ala em vez de um número nove. Depois passaram os dias e semanas, falámos com o treinador e decidimos recrutar um número nove. Não tínhamos apenas um na lista, porque estávamos a trabalhar em várias opções ao mesmo tempo. E Vitinha era uma delas", confessou.