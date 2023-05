Marselha e Arsenal "riscam" Nuno Tavares, mas há uma porta aberta em Inglaterra

O lateral português não vai continuar nos franceses do Marselha nem irá regressar ao Arsenal.

Nuno Tavares está na mira do West Ham, atual 14.º classificado da Premier League, para a próxima temporada. O defesa português é considerado um alvo prioritário da equipa treinada por David Moyes para reforçar o lado esquerdo dos Hammers para fazer concorrência a Emerson e colmatar a possível saída do capitão Aaron Cresswell, cujo contrato vai terminar e ainda não renovou a sua ligação com o clube londrino.

Emprestado ao Marselha pelo Arsenal desde o início da temporada, o ex-Benfica não entra nos planos do clube francês para a próxima temporada, apesar de ser opção regular do técnico Igor Tudor com 6 golos em 37 jogos realizados até ao momento. Certo é também o não regresso do português ao Arsenal, com quem tem contrato até ao fim da temporada 2024/25, pois para a sua posição o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, tem à sua disposição Zinchenko e Tierney.

Assim, o West Ham afigura-se como uma das opções mais concretas para Nuno Tavares prosseguir a sua carreira. De referir que o clube londrino, vai disputar a final da Conference League diante da Fiorentina no próximo dia 7 de junho em Praga.