Marselha suspende e abre processo disciplinar a Villas-Boas: "Declarações inaceitáveis"

André Villas-Boas apresentou esta terça-feira a demissão do comando técnico do Marselha

Clube emitiu comunicado após pedido de demissão do treinador português.

O Marselha comunicou esta terça-feira o despedimento "por precaução" e a instauração de um processo disciplinar a André Villas-Boas, técnico português que, durante a manhã, anunciou ter pedido a demissão da liderança da equipa.

Em nota publicada no site oficial, o clube do Vélodrome classifica como "inaceitáveis" as declarações do treinador sobre a política desportiva do Olympique, considerando que AVB visou o diretor desportivo Pablo Longoria.

"O empenho excecional [de Longoria] não deveria ser questionado, pelo contrário, quando foi recebido por todos durante este mercado de inverno numa crise sem precedentes. Possíveis sanções poderão ser tomadas contra Villas-Boas, na sequência de um processo disciplinar", assinala o Marselha.

Comunicado do Marselha:

"O Olympique de Marselha anuncia a suspensão de André Villas-Boas. Esta medida protetiva tornou-se inevitável dadas as recentes repetições de atitudes que prejudicam seriamente a instituição Olympique de Marselha e os seus empregados que a defendem diariamente.

Os comentários realizados na conferência de imprensa de hoje em relação a Pablo Longoria, diretor geral responsável pelo futebol, são inaceitáveis. O empenho excecional [de Longoria] não deveria ser questionado, pelo contrário, quando foi recebido por todos durante este mercado de inverno numa crise sem precedentes. Possíveis sanções poderão ser tomadas contra Villas-Boas, na sequência de um processo disciplinar."

Horas antes, em conferência de imprensa, Villas-Boas revelou que tinha apresentado a demissão do cargo de treinador do Marselha, por discordar da política desportiva da direção do clube da liga francesa.

"Não quero nada do Marselha, nem dinheiro. Só quero ir-me embora", afirmou o técnico português, em conferência de imprensa, garantindo que aguarda uma resposta da direção, com a qual admitiu ter tido um desentendimento na "janela de transferências", cujo período terminou na segunda-feira.

Villas-Boas, que chegou ao clube francês no início da temporada 2019/20, disse ser contra a contratação do médio francês Olivier Ntacham, emprestado pelos escoceses do Celtic, e admitiu ter sabido "em cima da hora" da saída do extremo Nemanja Radonjic para o Hertha Berlim.

"O meu profissionalismo foi tocado e isso não posso aceitar", frisou o técnico, de 43 anos, que na sua primeira temporada levou o Marselha ao segundo lugar do campeonato francês e garantiu o acesso à Liga dos Campeões.

O Marselha vive agora uma situação desportiva complicada, com três derrotas consecutivas na liga francesa, ocupando a nona posição da tabela, a 16 pontos do líder Lille, embora com dois jogos a menos.

No sábado, dezenas de adeptos, 25 dos quais acabaram detidos, invadiram o centro de treinos do clube, para protestar contra a direção do clube, designadamente o presidente Jacques-Henri Eyraud.

O jornal La Provence, que publicou um vídeo com uma árvore a arder à porta do complexo, descreve uma cena com vários artefactos pirotécnicos acionados ou arremessados, com o L'Équipe a explicar que a invasão foi premeditada.

A invasão da commanderie, nome dado ao centro de treinos dos marselheses, levou a que a Liga francesa adiasse a receção ao Rennes, agendada para esse dia.