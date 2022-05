Marrocos quer André Villas-Boas para o Mundial'2022

Treinador português está em conversas com os responsáveis da federação de Marrocos que o querem a comandar a equipa no Catar

André Villas-Boas pode ser o terceiro selecionador português no Mundial do Catar, que se realiza no final do ano. Depois de Fernando Santos, por Portugal, e Paulo Bento, pela Coreia do Sul, o antigo treinador do FC Porto foi convidado pela federação marroquina de futebol para substituir o bósnio Vahid Halilhodzic no cargo de selecionador. As conversas estão a decorrer e poderá haver acordo muito em breve.

De volta a Marrocos depois de uns dias de férias, Halilhodzic já sabe que vai deixar a seleção. "Quando você é treinador, está constantemente exposto a pressões que alguns acham difícil de suportar, mas estou pronto para qualquer coisa", atirou em declarações à Imprensa do seu país.

Na segunda-feira, a Federação Real Marroquina de Futebol negou os rumores de que o técnico tinha sido demitido de seu cargo, confirmando num tweet que o bósnio estava fora do país de férias. Contudo, a formalização da saída de Vahid Halilhodzič está iminente e André Villas-Boas deverá assumir o comando da seleção de Marrocos, reabrindo as portas aos Leões do Atlas a Hakim Ziyech e Noussair Mazraoui, dois jogadores que tiveram conflitos recentes com o treinador bósnio.

Villas-Boas, de 44 anos, tirou um ano sabático depois da saída do Marselha e estará muito perto de abraçar um novo desafio na sua carreira. Esta será a segunda vez que vai trabalhar com uma seleção depois de ter estado dois anos como coordenador técnico das Ilhas Virgens Britânicas, no início da sua carreira.

Recorde-se que Marrocos terá como adversários na fase de grupos do Mundial'2022, as seleções da Bélgica, Croácia e Canadá.