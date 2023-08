Mário Rui pede ao Nápoles que aceite negociar saída

O pedido do internacional português tem como explicação uma promessa que a direção do Nápoles não cumpriu

Mário Rui terá um passo no sentido de deixar o Nápoles antes do final da atual janela de transferência. Segundo avança a estação de televisão Sky Sport, o lateral-esquerdo terá comunicado ao clube - atual campeão de Itália - que aceite negociar uma eventual proposta de outro clube.

Segundo a mesma notícia, o pedido do internacional português tem como explicação uma promessa que a direção do Nápoles não cumpriu sobre a renovação do contrato que termina em junho de 2025.

É que as negociações não evoluem e o português já teria anunciado a disposição de reduzir o salário, acrescenta a Sky Sport Itália.