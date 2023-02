"Não contratámos Vítor Pereira para dois jogos"

Em entrevista à TV Globo e ao Globoesporte, o vice para o futebol do Flamengo, Marcos Braz, analisou a desilusão com o mau arranque sob o comando do técnico português

O Flamengo perdeu a Supertaça e a possibilidade de conquistar o Mundial de Clubes, numa estreia amarga para o técnico Vítor Pereira, e o vice-presidente para o futebol do clube brasileiro saiu em defesa do português. Marcos Braz, em entrevista à TV Globo e ao Globoesporte, em Rabat, Marrocos, onde decorre o Mundial de Clubes, falou em escolha "com convicção" e num projeto para o futuro.

"A contratação do Vítor foi com convicção, isso é o mais importante para deixar claro. Não é porque perdemos duas finais que vou mudar o meu discurso. O Vítor não é um nome analisado no curto prazo pelo Flamengo. Já conhecia o seu trabalho, assim como o do Jorge Jesus. O Vítor ficou conhecido no Brasil pelo trabalho no Corinthians, mas nós já tínhamos outra análise (inclusive foi um dos avaliados para substituir Renato Gaúcho no início de 2022). É um técnico que já está adaptado ao Brasil, o que contou muito. É profundo conhecedor dos adversários. Achamos que seria um facilitador enorme para um bom trabalho aqui", começou por dizer.

Marcos Braz reconheceu ser "um risco" só começar a trabalhar em janeiro, pouco antes de dois jogos decisivos: "A gente sabia desse risco. Você não pode imputar somente ao tempo de trabalho o resultado, que não foi o que queríamos entregar. A diretoria do presidente Rodolfo Landim está há quatro anos a fazer muita entrega, bem acima da média histórica. Foram duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa, duas Supercopas. Tínhamos uma expectativa maior de chegar à final de um Mundial. Quando não se chega, é evidente que existem os questionamentos. Vamos avaliar o que poderia ter sido feito melhor. A gente entendia que era razoável fazer essa troca de comando, pela qualidade do elenco, pela vinda do Gerson. A temporada está apenas começando. Infelizmente a gente tinha o torneio de maior expectativa no começo. Mas a gente não trouxe uma comissão técnica para dois jogos. A gente trouxe para a temporada inteira", apontou.

A eliminação perante o Al Hilal doeu e o árbitro voltou a estar na mira. "É evidente que é um início de trabalho, mas também não temos apenas uma semana de trabalho. Acho que o resultado não aconteceu e nem quero me apegar à arbitragem... Mas trouxeram um árbitro que nunca apitou Copa do Mundo. Foi uma vergonha a arbitragem, foi um absurdo. Não quero usar isso como bengala, mas foi uma vergonha a arbitragem do romeno", afirmou, numa opinião transversal ao universo do Flamengo.

"A derrota deixa pedras no caminho de todo mundo, inclusive no meu, mesmo com todos os títulos que a gente conquistou. Essa pergunta só poderá ser respondida um pouco mais na frente, com a entrega de toda a temporada. Está muito cedo para abordar esse tema de maneira rasa. Tenho pavor de mudar de treinadores. O Flamengo, nos últimos quatro anos, ajudou a quebrar alguns paradigmas no futebol brasileiro. Esse é um grande momento. Não se pode em todas as derrotas colocar em cima de uma pessoa, de um técnico... trocar técnicos com tanta facilidade. Tomara que a gente quebre esse paradigma também, como fizemos com os técnicos estrangeiros", prosseguiu.

Muito questionado sobre a forma como saiu o antecessor de Vítor Pereira, Dorival, Marcos Braz defendeu que a decisão já estava tomada e foi independente da escolha do português: "Temos confiança no grupo, que é vencedor e campeão. A gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca do comando, e assim foi feito. Foi trocado, e em um segundo momento veio a situação do Vítor Pereira. A gente entendia que teria que ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vítor Pereira. A gente entendia que tinha que ser trocado. Apenas isso."