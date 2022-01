Marcos Braz explica saída de Jorge Jesus do Flamengo em 2020

Jorge Jesus, aqui como treinador do Flamengo

Declarações do vice-presidente do "Mengão" em dia de apresentação de Paulo Sousa como novo treinador.

A conferência de Imprensa de apresentação de Paulo Sousa como treinador do Flamengo, esta segunda-feira, contou também com declarações de Marcos Braz, vice-presidente do "Mengão".

O dirigente do emblema brasileiro, questionado sobre o facto de o clube não dar continuidade aos treinadores, aproveitou para explicar a saída de Jorge Jesus do comando técnico, em 2020.

"No começo da temporada de 2019, tivemos o treinador que entendemos que deveríamos ter. Ele é que resolveu sair", começou por explicar Marcos Braz aos jornalistas.

"Chegou 2020 e tínhamos um técnico contratado. Existiu uma situação que saía do controlo de todos nós, a maior crise sanitária da humanidade. E um treinador que não era daqui, que não estava no seu país, sentiu-se desconfortável. Por isso pediu para sair. Respeitamos os pedidos de demissão", concluiu.

De recordar que, depois da saída do comando técnico do emblema brasileiro, Jorge Jesus viria a assumir o comando técnico do Benfica, de onde saiu recentemente, dando lugar a Nélson Veríssimo.