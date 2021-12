Marcos Braz fala de Paulo Sousa e explica Jorge Jesus: "O tempo deixou de ser nosso aliado"

O vice-presidente para o futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou porque não esperou mais algum tempo para contratar Jorge Jesus, que está agora sem clube, e mostrou-se confiante com a contratação de Paulo Sousa.

"O Flamengo chegou aqui numa semana e na outra fechou a contratação do treinador. O Paulo Sousa tinha boas relações onde estava [seleção da Polónia] e, com muito cuidado, rompeu esse contrato. É um grande treinador, que passou por clubes e países que o capacitam. É uma pessoa preparada, com uma equipa técnica bem acima da média. Foi a primeira pessoa com quem fizemos reuniões. Havia outra opção razoável pelo histórico recente [Jorge Jesus], mas não foi possível e resolvemos de outra maneira", comentou.

E porque é que o Mengão não esperou por Jorge Jesus, que está agora sem clube? "Quando o Flamengo chegou aqui a Portugal, o tempo era nosso aliado. Quando entendemos que o tempo começou a não ser nosso aliado, decidimos por outra opção. Entendo o respeito dos adeptos em relação a determinado nome que poderia estar em questão [Jorge Jesus]. O Marcos Braz [adepto] até poderia querer esperar mais um pouco, mas o Marcos Braz vice-presidente chegou ao limite, não poderia esperar mais. Chegou a um momento em que entendemos que o tempo não era nosso aliado e esperar colocaria em risco algumas ações", afirmou o dirigente.