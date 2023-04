Marco Silva tem brilhado no Fulham: "Temos grandes planos para a próxima época"

Declarações de Marco Silva, treinador português do Fulham, em entrevista à Sky Sports.

Consegue separar a vida do trabalho? "Eu acredito que daqui a uns anos vai ser mais fácil, mas neste momento é muito difícil. Este é um trabalho difícil de se desligar, sendo honesto. Eu valorizo imenso as pessoas que têm a capacidade de fazer desportos diferentes que as façam esquecer o futebol. E temos também as nossas famílias. Mas é difícil porque é algo em que pensamos desde o primeiro minuto do dia até à noite, na preparação dos jogadores. Com mais tempo, mais idade, as coisas vão correr bem... ou talvez não. Talvez corra dessa forma, nunca se sabe".

O Fulham ocupa um tranquilo décimo lugar na Premier League, estando longe da luta pela permanência. O que espera para a sua terceira temporada no clube? "Eu posso dizer que já temos grandes planos para a próxima época, já estamos nesse caminho. Esta época foi uma das mais importantes para o Fulham, porque até agora, depois das últimas duas temporadas na Premier League, nas quais o clube não se mostrou ao mesmo nível - por várias razões, não quero ser injusto porque não estava cá - esta época era crucial para o clube permanecer na Premier League. Estamos a fazê-lo e a jogar bem, a melhorar jogadores e a deixar os adeptos orgulhosos de nós. Estamos a aproveitar o ímpeto e a plataforma para as próximas épocas também. A próxima [época] será provavelmente ainda mais importante do que esta, porque precisamos de começar a sustentar o clube na Premier League, precisamos que todos vejam este clube como sendo de Premier League. Eu acredito que é onde este clube pertence e para que isso aconteça época após época, temos de fazer as coisas certas no relvado e fora dele, mostrando ambição de competir com todos os clubes. Temos de mostrar isso nos próximos meses".

