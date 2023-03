Marco Silva também apontado ao lugar de treinador do Tottenham

Técnico português associado ao lugar de Antonio Conte, como Rúben Amorim

Marco Silva, técnico português que orienta os ingleses do Fulham, é um dos vários treinadores apontados ao lugar de Antonio Conte.

Depois de Rúben Amorim, também Marco Silva aparece na lista de possíveis sucessores de Conte, de acordo com o The Athletic, juntamente com Roberto De Zerbi, do Brighton, Steve Cooper, do Nottingham Forest, e Thomas Frank, do Brentford.

Rúben Amorim, Oliver Glasner, atual técnico do Eintracht Frankfurt, Mauricio Pochettino, antigo líder dos spurs, e Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, são outros dos nomes apontados ao lugar que é ainda do italiano, que termina contrato no final da época.