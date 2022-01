Marco Silva soma e segue no segundo escalão inglês

Fulham lidera o Championship, agora com oito pontos de vantagem.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, obteve este sábado o quarto triunfo consecutivo no segundo escalão do futebol inglês, após ultrapassar o Stoke, por 3-2, e lidera, agora, a competição de com oito pontos de vantagem.

O início de encontro foi verdadeiramente eletrizante, com dois golos apontados nos dois primeiros minutos. O avançado D"Margio Wright-Phillips abriu o ativo para os locais, mas, logo a seguir, o brasileiro Rodrigo Carvalho restabeleceu a igualdade.

Ainda privados do português Ivan Cavaleiro, lesionado, os cottagers viriam a passar para a frente do marcador, graças ao tento de Fábio Carvalho (33), uma vantagem anulada já após o descanso, por Lewis Baker (59).

O jamaicano Bobby Reid, à passagem do minuto 72, foi o autor do tento vitorioso, que deixa o emblema de Londres ainda mais confortável na liderança do "Championship", com 57 pontos, mais oito do que Bournemouth e Blackburn, ambos no segundo posto. Já o Stoke é nono, com 38.