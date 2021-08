Marco Silva soma e segue no comando técnico do Fulham e segue-se jogo grande

Terceira vitória seguida no segundo escalão inglês.

O Fulham, equipa treinada pelo português Marco Silva, somou este sábado a terceira vitória consecutiva, ao bater por 2-0 o Hull City, em encontro da quarta jornada do Championship, segundo escalão inglês de futebol.

A jogar em casa, com o português Ivan Cavaleiro e o inglês de naturalidade portuguesa Fábio Carvalho no onze inicial, os cottagers construíram a vitória logo na primeira parte, com golos de Aleksandar Mitrovic (22 minutos) e do próprio Fábio Carvalho (34).

O triunfo sobre a equipa orientada pelo técnico português em 2016/17 segura o Fulham na liderança do Championship, com 10 pontos, tantos quantos o West Bromwich e o Stoke City.

No próximo sábado há tira teimas entre líderes, na quinta jornada da competição, com a equipa de Marco Silva a receber o Stoke City no Estádio Craven Cottage.