Marco Silva soma e segue e agora bem pode agradecer a Mitrovic

Avançado fez três golos na vitória do Fulham frente ao West Bromwich.

Um hat trick do avançado Aleksandar Mitrovic, apontado na receção ao West Bromwich (3-0), deu este sábado ao Fulham, treinado pelo português Marco Silva, o quarto triunfo consecutivo no Championsip, segundo escalão inglês de futebol.

O internacional sérvio, melhor marcador do campeonato, com 18 golos, marcou os três tentos no Craven Cottage, em Londres, aos 20, 40 e 82 minutos, num encontro da 15.ª jornada da prova, que terminou com duas expulsões, uma para cada lado.

Com este triunfo, os cottagers, que não tiveram Ivan Cavaleiro na ficha de jogo, mantêm-se na vice-liderança, com 32 pontos, menos dois do que o líder isolado Bournemouth (menos um jogo), enquanto os baggies permanecem no último lugar do pódio, com 28.