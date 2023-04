Marco Silva pode ser "surpresa" depois da demissão de Graham Potter no Chelsea

Imprensa inglesa assegura que o português é um dos nomes equacionados para o cargo.

Graham Potter foi demitido do comando técnico do Chelsea, que procura agora um sucessor. E não tardou até surgir um português entre as hipóteses. Segundo o jornal Mirror, Marco Silva é um dos nomes que estão a ser considerados pelos responsáveis do emblema londrino, fruto do bom trabalho que tem realizado em Inglaterra.

O atual técnico do Fulham "tem admiradores" no Chelsea, segundo vindo a publicação, e é tido como um candidato "surpresa" a um posto que já foi dos portugueses André Villas-Boas e Mourinho no passado.

O Mirror salienta ainda que Julian Nagelsmann, que recentemente deixou o Bayern, está na linha da frente, mencionando ainda Mauricio Pochettino, que já orientou o Tottenham, como outra possibilidade tida em conta.