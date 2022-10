Marco Silva perde e fica irritado com arbitragem: "Se falar, vão punir-me"

Marco Silva, treinador do Fulham

Fulham, treinado pelo português, derrotado em casa do West Ham.

O Fulham foi derrotado (3-1) em casa do West Ham para a jornada dez da Premier League e a arbitragem do encontro não agradou a Marco Silva. Em causa os dois golos finais da equipa da casa.

"Não vou falar do árbitro, peço desculpa, porque, se o fizer, provavelmente vão punir-me e vou ficar fora do banco ou ser multado. Não estou aqui para isso. Estou aqui para treinar os meus jogadores. Não vou dizer o que penso. No terceiro golo há uma mão na bola uns cinco segundos antes. Parabéns ao West Ham, ganharam os três pontos", afirmou Marco Silva.

O golo de Scamacca, o segundo do West Ham, também foi visado. "Ele não celebrou porque, claramente, pensou que era mão na bola", atirou.

O Fulham, com este desaire, é nono classificado do campeonato inglês, com 11 pontos em nove jogos.