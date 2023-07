Marco Silva obrigado a fugir de tempestade nos Estados Unidos

Treinador português estava numa festa nos jardins da embaixada britânica com outros técnicos

Marco Silva, Uniai Emery e Thomas Frank passaram por momentos de aflição e tiveram que fugir depois de uma tempestade tropical ter afetado Washington.

Os treinadores do Fulham, Aston Villa e Brentford, respetivamente, estavam numa festa nos jardins da embaixada britânica quando uma tempestade se fez sentir.

Os treinadores, e todos os outros convidados, tiveram de se abrigar da tempestade, que acabou por causar a queda de árvores de grande porte nas imediações do local, conforme contou o jornalista da 'Sky Sports', Keith Downie.

O repórter fala em ventos de 130 km/h e chuva "bíblica". Apesar deste aparato, o jornalista garante que não houve feridos.