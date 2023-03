Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do Fulham na corrida com Antonio Conte e Erik ten Hag.

Marco Silva, treinador do Fulham, está nomeado para melhor treinador do mês de fevereiro na Premier League.

O técnico português está na corrida à distinção juntamente com Antonio Conte, do Tottenham, e Erik ten Hag, do Manchester United.