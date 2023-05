Marco Silva nomeado para treinador do ano na Premier League

Técnico do Fulham tem a concorrência de Mikel Arteta (Arsenal), Eddie Howe (Newcastle), Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City) e Roberto De Zerbi (Brighton)

Marco Silva, português que orienta o Fulham, está nomeado para treinador do ano da Premier League.

O antigo técnico do Sporting tem a concorrência de Mikel Arteta (Arsenal), Eddie Howe (Newcastle), Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City) e Roberto De Zerbi (Brighton).

Caberá, agora, aos adeptos e a um conjunto de especialistas votar no melhor treinador da época em Inglaterra. O vencedor será conhecido no próximo dia 30 de maio.