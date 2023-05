Marco Silva lembra: "Todos diziam que seríamos os primeiros a descer"

Declarações do treinador do Fulham, no final do encontro com o Manchester United (2-1), referente à 38ª e última jornada da Premier League

Reação ao desaire: "O jogo mudou completamente a partir daquele momento [a defesa do penálti, que podia ditar 0-2]. Devíamos ter reagido de outra forma. Era um momento para mostrarmos maturidade e lidarmos com o jogo de uma forma diferente, mas não o fizemos."

Orgulho: "O jogo mostrou mais uma vez a nossa qualidade e o que estamos a fazer com estes jogadores. Durante toda a época temos de estar muito orgulhosos pelo que fizemos."

Sobre terminar em 10º lugar após a subida: "Quando todos diziam que seríamos os primeiros a descer, mas não jogámos para calar ninguém. Jogámos por nós, pelo nosso clube e pelos nossos adeptos. Estou muito orgulhoso da forma como o fizemos. Mantivemos a mesma identidade da época passada."