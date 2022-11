Marco Silva inconformado com derrota tardia: "Não merecíamos este resultado"

Declarações de Marco Silva, treinador do Fulham, após a derrota caseira com o Manchester City (1-2), em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Golo sofrido aos 90+3' ditou derrota: "É o segundo jogo consecutivo [em que concedemos no último minuto]. Não merecíamos este resultado. Na primeira parte tentámos controlar o jogo, tivemos vantagem, mas sabemos da qualidade que eles têm. Quando perdes a bola e não reages da forma correta, eles podem castigar-te com Martial, Rashford e Elanga. Na segunda parte, sabíamos que seria difícil controlar a partida, mas esse foi sempre o nosso plano. Reagimos muito bem ao golo deles e fizemos uma segunda parte muito boa. Quanto ao segundo golo [deles], não podemos conceder golos assim quando trabalhámos tanto por um resultado positivo. Temos de sentir orgulho na equipa na forma como jogámos, mas é difícil de aceitar".

Golo da vitória do Man. United: "Tínhamos de fazer muito melhor naquele momento. Não estávamos em perigo, tínhamos a bola na nossa posse e acreditávamos que podíamos marcar, mas não tivemos balanço suficiente para controlarmos aquela situação. Perdemos o foco e eles marcaram, mas sabemos como controlar momentos como aquele".

Está satisfeito com o que o Fulham fez até ao momento? "Temos estado muito bem. Os últimos três jogos foram difíceis para nós porque sentimos que merecíamos algo mais. Temos de continuar a melhorar. Estamos contentes com o que fizemos, mas temos de continuar a evoluir. Espero ter todos os jogadores prontos quando começarmos no Boxing Day. Se eu tivesse tido mais opções no banco, o jogo teria sido diferente. Queremos mais e merecíamos mais. Espero que os jogadores que não estiveram estejam prontos [após a pausa do Mundial]".