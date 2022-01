Marco Silva: "Saída de Fábio Carvalho está completamente fora dos planos"

Em conferência de imprensa, Marco Silva garantiu que Fábio Carvalho vai terminar a época ao serviço do Fulham, apesar do interesse de vários tubarões no criativo de 19 anos

Fábio Carvalho, médio português de 19 anos, termina contrato com o Fulham no próximo verão e tem sido um dos grandes destaques do líder do Championship, a segunda divisão inglesa. Marco Silva fez esta sexta-feira questão de confirmar a permanência do jovem até ao final da época, apesar dos rumores que o colocam na lista de compras do Liverpool, Real Madrid e Barcelona.

"Está completamente fora dos planos que o Fábio [Carvalho] saia nesta janela. Temos todos o mesmo foco: acabar a época com o maior sucesso possível. Começamos com um plantel unido e vamos até ao fim. Um ou dois jogadores podem sair, de forma a jogarem mais, tal como aconteceu com Cyrus Christie. Mas os jogadores mais importantes do plantel e aqueles que jogam a seguir a eles, esses vão estar connosco até ao fim da época. Fábio é um deles", disse o treinador português.

Fábio Carvalho tem chamado a atenção esta temporada, com oito golos e duas assistências em 18 jogos pelo Fulham e Marco Silva admitiu que tem tentado convencer o promissor médio ofensivo a renovar contrato desde que assumiu o leme do clube.

"Eu sei que a temporada passada não foi fácil para o Fábio, talvez ele tivesse mais expectativas de jogar pela equipa principal. Esta época, eu apercebi-me da qualidade que ele tem. Demos-lhe uma oportunidade e ele está a ter um desempenho muito bom. Não é uma surpresa para mim que muitos clubes estejam interessados ou estejam a ser associados ao Fábio, estamos a falar de um jovem jogador com muito talento. Estou a tentar que ele renove desde o meu primeiro dia. Sei que a situação não é fácil para o clube mas infelizmente ele está no último ano de contrato, é a realidade", referiu Marco Silva.