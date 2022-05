Marco Silva foi eleito treinador do ano e agradeceu aos pares: "Distinção muito importante"

A equipa de Craven Cottage alcançou o seu primeiro título nacional desde 2001, com um total de 106 golos marcados e 43 sofridos, e consequente promoção à Premier League

O treinador português do Fulham, Marco Silva, afirmou na terça-feira estar "muito agradecido e honrado" ao ser eleito melhor técnico do Championship, segundo escalão inglês de futebol, depois da conquista do título.

"Estou muito agradecido e honrado, porque os treinadores votaram, o que faz desta distinção muito importante para mim e o meu "staff"", disse, na cerimónia organizada pela Associação de Treinadores (LMA) de Inglaterra.

"Tenho também de dar os parabéns aos jogadores pela campanha fantástica e excelente trabalho ao longo da temporada. É simplesmente justo que este prémio seja partilhado com todos eles", continuou.

Aos 44 anos, Marco Silva foi campeão da Liga SABSEG pelo Estoril, vencedor da Taça de Portugal pelo Sporting, campeão grego pelo Olympiacos, e já orientou os também ingleses Hull City, Watford e Everton.

"Apesar de ser um prémio individual, é resultado do trabalho do toda a equipa do Fulham e, portanto, partilho-o com o meu "staff" técnico e toda a gente no clube que trabalhou arduamente nos bastidores para o sucesso. Sem eles, e o maravilhoso apoio dos adeptos, isto não era possível", disse.