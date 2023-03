Marco Silva expulso: "É difícil ser o Fulham em Old Trafford, o VAR sente a pressão"

Técnico do Fulham foi expulso após o árbitro ter recorrido às imagens do VAR para mostrar cartão vermelho a Willian, o que resultou ainda na fúria e consequente expulsão de Aleksandar Mitrovic.

O Fulham, orientado por Marco Silva e com João Palhinha a titular, foi eliminado no domingo nos quartos de final da Taça de Inglaterra, após derrota por 1-3 na casa do Manchester United, que teve Bruno Fernandes no onze inicial.

Aos 71 minutos, Willian impediu um golo dos red devils com a mão e, após rever as imagens do lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao extremo brasileiro, decisão que resultou nos protestos do técnico português e na fúria de Aleksandar Mitrovic, com ambos a acabarem expulsos.

Em conferência de imprensa, Marco Silva, mais calmo, entendeu o motivo da sua expulsão, dizendo que tanto ele como principalmente o avançado sérvio deveriam ter controlado melhor as suas emoções.

"Sobre Willian, se ele [árbitro] sente que o jogador fê-lo [mão na bola] de propósito, deve dar-lhe cartão vermelho. Se o VAR decide, então é claro. Mitrovic deveria controlar um pouco as suas emoções. Eu gostaria de ver se fizeram o mesmo [expulsão] com outros jogadores esta época, mas deveríamos ter controlado as nossas emoções naquele momento. Se ele me quer dar o cartão vermelho, tenho de o aceitar, porque ele não me ouviu de todo. Devido a ter saído da minha área técnica, tenho de o aceitar", referiu.

"Mesmo que não tenha feito nada de especial, tenho de me controlar. Eu não disse nada de especial ao árbitro, ele não me ouviu e mostrou-me vermelho. É um momento em que tenho de controlar as minhas emoções, o jogo foi decidido nesse momento", acrescentou.

Quanto à exibição, Marco Silva deixou elogios ao esforço dos jogadores, considerando que a equipa de arbitragem não lidou bem com a pressão de dirigir uma partida a eliminar em casa do Manchester United.

"Durante 75 minutos, em que jogámos contra uma equipa muito boa em Old Trafford, fomos a melhor equipa em campo, claramente. Os jogadores cingiram-se ao plano e fomos bravos o suficiente para controlar o jogo frente ao Manchester United. Claramente mostrámos a nossa qualidade. É uma pena que o árbitro não tenha ido ao VAR na primeira parte. É difícil ser o Fulham em Old Trafford, o VAR também sente a pressão. Para nós é difícil entender porque não fizeram o mesmo [nos lances da primeira parte]", lamentou.