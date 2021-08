Marco Silva estreia-se com empate ao comando do Fulham

O Fulham estreou-se este domingo com um empate caseiro diante do Middlesbrough.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, estreou-se este domingo no Championship com um empate caseiro (1-1) diante do Middlesbrough, em jogo da primeira jornada do segundo escalão do futebol inglês.

Em Craven Cottage, na primeira partida oficial à frente dos londrinos, o técnico luso viu a sua equipa colocar-se em vantagem aos 29 minutos, por intermédio do galês Harry Wilson, só que o "boro" repôs a igualdade aos 77, através de Marc Bola.

O português Ivan Cavaleiro começou o encontro no banco de suplentes do Fulham, tendo sido lançado nos últimos minutos.

Após um ano fora do ativo, Marco Silva não teve a estreia desejada à frente dos "cottagers", o que, de resto, vem sendo habitual no técnico. A última vez que venceu numa ronda inaugural de um campeonato foi em 2016/17, então ao "leme" no Hull City, na Premier League.

Desde então, estreou-se sempre com igualdades, ao serviço de Watford (2017/18), Everton (2018/19 e 2019/20) e, agora, Fulham.