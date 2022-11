Marco Silva, treinador do Fulham, deu uma entrevista à Eleven Sports.

Sobre o Fulham: "Temos de jogar à nossa imagem. Na época passada fizemos uma enorme transformação no clube, mudamos quase tudo. Não falo só dentro do campo, também fora. E ainda há algumas coisas para mudar e estamos a trabalhar nisso. Não faz sentido mudar aquilo que começámos a construir na época passada por estarmos uma divisão diferente. Foi algo que prometi desde a primeira hora. Temos de nos adaptar. Mudar as nossas ideias e filosofia nunca. Seria um erro. Sabemos que clube somos e o plantel que temos, mas também que temos uma ambição muito grande. É este o nosso futuro. Já o nosso objetivo é a manutenção na Premier League. Queremos acabar com o que tem sido o Fulham nos últimos anos: subir e na época a seguir descer sem sequer dar luta."

Influência de Palhinha: "Estou muito satisfeito com a adaptação que tem tido. Não vou dizer que tem sido mais rápida do que eu esperava, até porque o João tem características que se enquadram no estilo de jogo da Premier League. O impacto que teve na nossa equipa foi muito rápido, num meio-campo e forma de jogar diferente ao que estava habituado. Exigimos coisas diferentes ao João. Muitas coisas em poucos meses, mas a resposta tem sido muito boa. Está sempre pronto a aprender. Em termos de capacidade de trabalho e aplicação nem é preciso dizer nada, é sempre no máximo, a 100 por cento."

Futebol português: "Infelizmente, não consigo acompanhar como queria. Não tenho muito tempo. Foi uma pena o Sporting não ter passado aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Estava num grupo difícil. Mas termos duas equipas [Benfica e FC Porto] a passar em primeiro em grupos difíceis demonstra a qualidade do trabalho que se faz em Portugal. Em relação ao campeonato não direi que está apenas no começo, até porque já se jogaram bastantes jornadas. É um início forte do Benfica, mas acredito que as outras equipas vão querer recuperar os pontos em atraso. Ainda tudo pode mudar, mas é um começo forte do Benfica."

Mundial: "Será diferente para todos. Vamos ver se as questões climatéricas não terão influência durante os jogos. Sendo a meio da época pode ser benéfico para as seleções. Normalmente quando é no fim há cansaço acumulado, neste momento nem a meio estamos. Para os clubes é totalmente diferente. Vamos perder jogadores importantes e depois temos de perceber como voltam. Será a grande questão."