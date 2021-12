Marco Silva empata pela quarta vez seguida, mas mantém liderança do Championship

Marco Silva, novo treinador do Fulham

Redação com Lusa

Bournemouth, segundo classificado, perdeu contra o Blackburn e ajudou Fulham

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, somou hoje o quarto empate consecutivo no Championship, no reduto do Luton (1-1), mas manteve a liderança isolada na prova.

Privado do compatriota Ivan Caveleiro, o técnico luso viu o ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic - melhor marcador do campeonato (22 golos) - colocar os "cottagers" na frente do marcador, aos 19 minutos, uma vantagem tangencial que se manteve até ao intervalo.

O avançado Elijah Abebayo restabeleceu a igualdade e fixou o resultado final na partida da 22.ª jornada, na qual o segundo colocado Bournemouth também fracassou, ao perder ante o Blackburn (2-0), mantendo os 43 pontos, a dois do líder Fulham.