Marco Silva elogia impacto de Palhinha no Fulham: "Tem sido gigantesco"

Declarações de Marco Silva, treinador do Fulham, após o empate em casa do Chelsea (0-0), em jogo de abertura da 22.ª jornada da Premier League.

Empate: "Foi um jogo muito bom, com duas equipas que procuraram a vitória, o que é o mais importante para mim. Viemos aqui para jogar olhos nos olhos com o Chelsea e fizemos isso desde o primeiro minuto. Estou orgulhoso dos jogadores. É verdade que o Chelsea forçou um bocadinho mais nos instantes finais, era a obrigação deles, mas mantivemos a nossa organização. A união esteve lá e acho que merecemos o ponto conquistado, sem dúvida".

Investimento do Chelsea no mercado de inverno: "Nós sabíamos da sua ambição mesmo antes da abertura do mercado de inverno. Sabíamos antes do jogo que a diferença dentro de campo ia ser enorme em todos os aspetos. Estamos a falar de um clube que há duas ou três temporadas ganhou a Liga dos Campeões e foi campeão do Mundo. Mas também sabíamos que, com a nossa qualidade, organização e ambição, poderíamos reduzir essa diferença e fizemos isso em ambos os jogos [contra o Chelsea]. Estou muito agradado com os nossos jogadores".

Impacto de João Palhinha: "Ele tem sido gigantesco. Aliás, as nossas contratações têm sido importantes e acrescentado valor à equipa. No caso concreto do João [Palhinha], quando decidimos contratá-lo, sabia do que precisávamos para aquela posição. Ele é, digamos assim, a nossa reação à perda de bola, é fundamental na nossa estratégia e equilíbrio, apesar de ter que acrescentar ainda algumas coisas na qualidade com bola. A posição seis é chave na nossa estratégia".

Atingiu 400 jogos como treinador: "A primeira coisa de que me vou lembrar, no futuro, será o orgulho que tive no meu grupo de jogadores pela exibição desta noite".