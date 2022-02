Marco Silva eleito Treinador do Mês de janeiro do Championship

Marco Silva, treinador do Fulham

Marco Silva, português que orienta o Fulham, foi eleito Treinador do Mês de janeiro no Championship, equivalente à segunda divisão do futebol em Inglaterra.

No período em questão, o Fulham realizou seis jogos (um para a Taça de Inglaterra e cinco para o campeonato), tendo vencido cinco e empatado um.

O técnico, de 44 anos, assumiu o comando técnico dos cottagers esta temporada. Em 33 jogos, venceu 20.