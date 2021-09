Marco Silva eleito o treinador do mês do Championship

Marco Silva foi eleito o treinador do mês de agosto do Championship

Treinador português do Fulham foi considerado o melhor treinador do mês de agosto do segundo escalão do futebol inglês.

Marco Silva, treinador do Fulham, foi eleito o treinador do mês de agosto do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O técnico português levou a sua equipa a conquistar 13 pontos em 15 possíveis, colocando-a na liderança da segunda liga inglesa.

"Estou satisfeito por receber o prémio de agosto, que é um reconhecimento pelo trabalho coletivo realizado por todos nós no clube. O meu staff, os jogadores e todos os que trabalham no Fulham esforçaram-se muito. Isto é apenas o início da campanha, ainda com muito trabalho árduo pela frente", afirmou Marco Silva em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.