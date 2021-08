O Fulham, treinado por Marco Silva, goleou na segunda jornada

A goleada (5-1) do Fulham, em casa do Huddersfield, ajudou certamente Marco Silva a ser eleito o treinador da semana do Championship, a segunda liga de Inglaterra.

Além do treinadcor português, três jogadores do clube londrino figuram na equipa da semana. A saber: Fábio Carvalho, Alksandar Mitrovic e Bobby Reid.