Marco Silva e o reencontro com Cédric: "Precisávamos de um jogador como ele"

Treinador do Fulham falou sobre o lateral português, emprestado pelo Arsenal no mercado de inverno até ao final da época, numa entrevista à Eleven Sports.

Marco Silva, treinador do Fulham, falou este sábado sobre a chegada de Cédric Soares ao clube, no mercado de inverno. O lateral português foi emprestado pelo Arsenal até ao final da temporada, o que ditou o reencontro com o técnico que o levou à conquista da Taça de Portugal, na época 2014/15, no Sporting.

"Assinámos o Cédric porque claramente queríamos e precisávamos de um jogador como ele para a posição. Vai ser uma competitividade muito grande entre ele e o Kenny (Tete), que tem vindo a fazer uma época também muito boa", analisou, em entrevista à Eleven Sports.

"Mas nós sabemos que o Cédric também nos dá depois outras coisas. Pode jogar à esquerda, quando for preciso, e dá-nos a maturidade, a qualidade e o conhecimento da Premier League que ele tem", completou Marco Silva.

Internacional português e campeão europeu em 2016, Cédric está em Inglaterra desde 2015. Na presente temporada, somou apenas quatro jogos ao serviço dos gunners.